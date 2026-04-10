Погребняк не считает матч «Зенита» и «Краснодара» чемпионским: «Еще 6 туров, команды будут терять очки. Отрыв увеличится до 4 очков в случае победы «быков», но это ничего не гарантирует»
Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк дал комментарий в преддверии матча петербуржцев против «Краснодара» в Мир РПЛ.
Игра пройдет 12 апреля.
«Конечно, этот матч в рамках 24-го тура не является решающим в борьбе за чемпионство. До конца еще шесть туров, все команды будут терять очки. Поэтому решающим его не назвать. Если выиграет «Зенит», то любая потеря очков выводит «Краснодар» на первое место в таблице. Если победит «Краснодар», то станет отрыв в четыре очка, но опять же ничего не гарантирует. Я думаю, что все решится как в прошлом и позапрошлом чемпионатах, когда чемпион определялся в последнем туре», – сказал Павел Погребняк.
Вратарь СКА Заврагин подпишет контракт новичка с «Филадельфией» (Артур Хайруллин)
Анатолий Карпов: «Кризис в российских элитных шахматах глубокий. Но в течение трех-четырех лет мы можем вернуть утраченные позиции»
Вратарь СКА Заврагин подпишет контракт новичка с «Филадельфией» (Артур Хайруллин)
Анатолий Карпов: «Кризис в российских элитных шахматах глубокий. Но в течение трех-четырех лет мы можем вернуть утраченные позиции»