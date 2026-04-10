Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал, что играет с девушкой в Minecraft. За «Ман Сити» форвард выступает с 2022 года и в дебютном сезоне помог команде завоевать «требл». Ранее в любви к видеоиграм признался трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо.

«Мы играем с девушкой в Minecraft. Сидим, играем, строим дома и всё такое», — приводит слова Холанда NRK.

В нынешнем сезоне Холанд провёл 44 матча на клубном уровне и забил 33 гола. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Холанда в € 200 млн. Контракт форварда с клубом рассчитан до конца июня 2024 года.