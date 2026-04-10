Футболист "Краснодара" оценил шансы команды в ЛЧ

Защитник "Краснодара" Лукас Оласа оценил шансы команды в Лиге чемпионов.

© ФК "Краснодар"

По словам Оласы, "Краснодар" мог бы составить конкуренцию любой команде в ЛЧ.

- Мы действующие чемпионы России, так что составили бы конкуренцию любой команде, - приводит слова Оласы Sport24.

Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. По итогам прошлого сезона "Краснодар" впервые в истории стал чемпионом России. По итогам 23 сыгранных туров южане лидируют в турнирной таблице российского чемпионата с 52 набранными очками в своем активе.