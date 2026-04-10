Семак рассказал, чем нынешний «Краснодар» напоминает ему ЦСКА 2000‑х

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, чем нынешний «Краснодар» напоминает ему ЦСКА образца середины 2000‑х годов, завоевавший несколько титулов, в том числе Кубок УЕФА.

«Обойма игроков у команды небольшая. С одной стороны, это хорошо — ротация идет только на 1–2 позициях, остальной состав надежный. В связи с этим, кстати, вспоминается ЦСКА, который выиграл Кубок УЕФА», - сообщил Семак.

В воскресенье, 12 апреля «Зенит» примет «Краснодар» в 24‑м туре чемпионата России.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по московскому времени.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице - у клуба 51 очко. «Краснодар» лидирует - у команды 52 балла.

В матче первого круга в Краснодаре победил клуб из Санкт-Петербурга: на табло был зафиксирован финальный счет 0:2.