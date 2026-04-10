Эксперт оценил дисквалификацию нападающего "Локомотива"

Пропуск нападающим "Локомотива" Дмитрием Воробьевым матча Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с махачкалинским "Динамо" из-за дисквалификации является большей проблемой для железнодорожников, чем неучастие в игре защитника Евгения Морозова. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион России в составе "Локомотива" Дмитрий Сенников.

Матч 24-го тура РПЛ между "Локомотивом" и махачкалинским "Динамо" пройдет 12 апреля в Москве. Воробьев пропустит игру из-за перебора желтых карточек, Морозов - из-за удаления во встрече РПЛ с московским "Спартаком" (1:2).

"Мы знаем, что у "Локомотива" и так не такой длинный состав, понятно, что есть проблема в центральной зоне защиты. Но в принципе это заменимые люди, - сказал Сенников. - Морозов вроде бы сейчас неплохо начал играть, несмотря на пенальти и удаление в матче со "Спартаком", в целом неплохо действует на этой позиции. Но есть Жерзино Ньямси, Сесар Монтес, кто-то заменит. Самое главное - центральная зона полузащиты. Алексей Батраков, Данил Пруцев, Зелимхан Бакаев, Артем Карпукас, Александр Руденко - они на месте, будут вести игру".

"Если говорить об оптимальности четверки Александр Сильянов, Монтес, Ньямси, Лукас Фассон, то вообще сейчас нет такой уверенности в центральных защитниках. Фассон прибавил, Монтес нестабилен, Сильянов не играл после травмы, но набирает форму. У "Локомотива" нет 100-процентного стабильного центрального защитника. Но будет домашний матч с махачкалинским "Динамо", Вадим Евсеев настроит команду, будет непростая игра, но "Локомотив" даже с потерями должен побеждать. Команда не должна играть в защите в домашнем матче, а должна атаковать. Мне кажется, что более проблемным станет отсутствие Воробьева, сложнее будет забить, ведь махачкалинцы будут обороняться хорошо, будет проблемой вскрыть эту массированную оборону", - добавил он.

"Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка в 23 матчах. Воробьев является одним из лучших бомбардиров "Локомотива" в этом сезоне, в его активе 12 голов в 28 матчах. Морозов провел в этом сезоне 17 матчей в разных турнирах.