Экс‑футболист ЦСКА продолжит карьеру в чемпионате Сингапура

Бывший полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда подписал контракт с сингапурским клубом «Джуронг», сообщает пресс‑служба команды.

Соглашение с 39‑летним футболистом рассчитано на сезон‑2026/27.

— Я рад возможности играть за «Джуронг». В этом году мне исполняется 40 лет, и я ставлю перед собой несколько личных целей, включая рекорд Гиннесса по количеству стран, в высших лигах которых я забивал голы. Однако моя главная задача в новой команде — выиграть чемпионский титул. Есть несколько сильных соперников, поэтому это будет непростая задача, но я полон решимости, — сказал Хонда.

Хонда выступал за московский ЦСКА с 2010 по 2013 год, в составе команды стал чемпионом России и двукратным обладателем Кубка страны. В 2021 году японец принял решение приостановить карьеру, в 2024‑м перешел в бутанский «Паро». Ранее Хонда играл за нидерландские «ВВВ‑Венло» и «Витесс», итальянский «Милан», бразильский «Ботафого», мексиканскую «Пачуку» и другие клубы.