Опубликованы судейские назначения на матчи 24-го тура РПЛ

Объявлены судейские назначения на матчи 24-го тура РПЛ
Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 24-го тура Мир РПЛ.
11 апреля (суббота)
«Крылья Советов» – «Ахмат»: судья – Ян Бобровский, помощники судьи – Кирилл Большаков, Алексей Ширяев; резервный судья – Алексей Лапатухин; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Андрей Иванов.
«Рубин» – «Оренбург»: судья – Андрей Прокопов, помощники судьи – Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Артём Чистяков; АВАР – Артур Фёдоров; инспектор – Александр Гвардис.
«Балтика» – «Пари НН»: судья – Василий Казарцев, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Адлан Хатуев; резервный судья – Станислав Матвеев; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Рафаэль Шафеев; инспектор – Юрий Баскаков.
12 апреля (воскресенье)
ЦСКА – «Сочи»: судья – Сергей Цыганок, помощники судьи – Максим Гаврилин, Алексей Ермилов; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Антон Фролов; АВАР – Иван Абросимов; инспектор – Виктор Кулагин.
«Ростов» – «Спартак»: судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Никита Новиков; ВАР – Владимир Москалёв; АВАР – Ранэль Зияков; инспектор – Александр Колобаев.
«Локомотив» – «Динамо» Махачкала: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Ефим Рубцов; ВАР – Артур Фёдоров; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Алексей Резников.
«Зенит» – «Краснодар»: судья – Сергей Карасёв, помощники судьи – Алексей Лунёв, Дмитрий Сафьян; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Сергей Мацюра.
13 апреля (понедельник)
«Акрон» – «Динамо» Москва: судья – Игорь Капленков, помощники судьи – Алексей Стипиди, Егор Болховитин; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Иван Абросимов; АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Сергей Зуев.