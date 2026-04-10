Болельщик "Ноттингем Форест" умер после матча

Болельщик английского футбольного клуба "Ноттингем Форест" умер после окончания первого матча команды в 1/4 финала Лиги Европы против португальского "Порту" (1:1). Об этом сообщила газета The Sun.

Игра проходила на домашнем стадионе "Порту". Уточняется, что болельщику было 84 года. По информации местных СМИ, смерть наступила по естественным причинам. Тело фаната было доставлено в Институт судебной медицины в Порту.

Ответная игра между "Ноттингемом" и "Порту" пройдет в Англии 16 апреля.