Болельщик "Ноттингем Форест" умер после матча

The Sun: болельщик "Ноттингема" умер после матча команды с "Порту"

ТАСС

Болельщик английского футбольного клуба "Ноттингем Форест" умер после окончания первого матча команды в 1/4 финала Лиги Европы против португальского "Порту" (1:1). Об этом сообщила газета The Sun.

Игра проходила на домашнем стадионе "Порту". Уточняется, что болельщику было 84 года. По информации местных СМИ, смерть наступила по естественным причинам. Тело фаната было доставлено в Институт судебной медицины в Порту.

Ответная игра между "Ноттингемом" и "Порту" пройдет в Англии 16 апреля.

