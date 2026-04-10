Комментатор Андронов рассказал о конфликте с украинским футболистом

Комментатор Viju+ Sport Алексей Андронов рассказал, что находится в конфликте с бывшим полузащитником сборной Украины Александром Алиевым*.

– С кем из спортсменов были размолвки?

– Самый показательный пример – Александр Алиев*, который играл в «Локомотиве», «Анжи». У нас с ним несколько раз отношения рушились из-за какой-то фразы в эфире или телеграм-канале.

Последнее я даже комментировать не буду. Он же кричал, что приедет и зарежет Тимощука. Меня зарежет. В терробороне бегал с автоматом по Курской области. Но это уже без комментариев. Это полураспад, если не полный распад личности.

А тогда я сказал, что Алиев*, конечно, лучший бомбардир чемпионата, но пока мы говорим в основном о штрафных, которые он хорошо бьет, а не о его участии в игре. Он жутко обиделся, несколько лет не разговаривал со мной. Это такой нарциссизм, который людям в спорте тоже иногда свойственен, – заявил Андронов в интервью «Спорт День за Днем».

*, – Росфинмониторинг внес Александра Алиева в список террористов и экстремистов. Следственный комитет России возбудил в отношении него уголовное дело, потому что двукратный чемпион Украины призывал к убийству мирных жителей в Курской области.

