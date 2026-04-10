Умер тренер сборной Польши

Тренер сборной Польши по футболу Яцек Магера скончался на 50‑м году жизни, сообщает пресс‑служба Польского футбольного союза (PZPN).

— PZPN выражает искренние соболезнования семье, друзьям и близким Яцека Магеры. Мы также просим уважать частную жизнь его близких в это очень трудное время, — говорится в сообщении.

По данным СМИ, Магера потерял сознание во время тренировки в пятницу.

Магера выступал за польские клубы «Ракув», «Легия», «Видзев», «Краковия». После завершения карьеры игрока он перешел на тренерскую работу, возглавлял «Легию», «Шленск», молодежную сборную Польши (игроки не старше 20 лет). Вместе с «Легией» он становился чемпионом Польши в качестве футболиста и тренера.

С июля 2025 года Магера входил в тренерский штаб сборной Польши, которой руководит Ян Урбан. Команда не смогла отобраться на чемпионат мира‑2026, проиграв в стыковом матче сборной Швеции (2:3).