«Эспаньол» аннулировал абонемент болельщика, облившего судью жидкостью в матче с «Хетафе»: «Подтверждаем приверженность искоренению неподобающего поведения на стадионе»
«Эспаньол» лишил сезонного абонемента болельщика, который облил жидкостью главного арбитра Исидро Диас де Меру в матче Ла Лиги против «Хетафе» (1:2), который прошел 21 марта.
«Эспаньол» установил личность болельщика, который во время матча против «Хетафе» облил жидкостью судью Диаса де Меру и его помощника. В соответствии с внутренними правилами клуба его абонемент на сезон был аннулирован. «Эспаньол» подтверждает свою приверженность искоренению неподобающего поведения на стадионе, которое не только наносит ущерб имиджу клуба, но и может привести к значительным финансовым санкциям. Клуб также вновь заявляет о твердой готовности продолжать сотрудничество с властями и применять необходимые дисциплинарные меры для преследования и наказания за любое поведение, противоречащее принципам мирного сосуществования и честной игры, призывая к образцовому поведению подавляющего большинства болельщиков», – говорится в заявлении клуба.
