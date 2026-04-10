Губерниев высказался о смене гражданства Хайкиным

Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «Матч ТВ» назвал российского вратаря «Буде‑Глимт» Никиту Хайкина футболистом уровня сборной Норвегии.

В пятницу стало известно, что 30‑летний Хайкин, выступавший за сборные России различных возрастов, в том числе молодежную, стал гражданином Норвегии. Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен заявил, что будет рассматривать кандидатуру вратаря «Буде‑Глимт» в качестве потенциального игрока национальной команды.

— Как считаете, у него есть шанс поучаствовать в чемпионате мира со сборной Норвегии?

— То, что он вратарь уровня сборной Норвегии, — это совершенно очевидный факт. И он очень хороший футболист. Если у него получится попасть в сборную, если его будут рассматривать, в любом случае шанс сыграть на крупных турнирах у него есть, если он теперь гражданин Норвегии. Он же не заигрывался за сборную России, поэтому это его путь, его дорога. Я пожелаю ему удачи, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

Хайкин ранее играл за израильские клубы «Бней‑Иегуда», «Хапоэль» (Кфар‑Сава), в 2019 году перешел в «Буде‑Глимт». В 2023 году Хайкин пополнил состав английского клуба «Бристоль Сити», однако не сыграл ни одного официального матча и вернулся в «Буде‑Глимт», который в марте 2026 года продлил контракт с вратарем до 2027 года. Голкипер стал четырехкратным чемпионом Норвегии.