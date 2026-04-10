Вратарь «Динамо» Мх рассказал о наводнении в Дагестане

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк высказался о наводнении в Дагестане.

— Дагестан вторую неделю страдает из-за масштабного наводнения. Тебя это коснулось?

— Напрямую нет, я проживаю в Каспийске, рядом со стадионом. Видимо, инфраструктура в моём и близлежащих домах на уровне, поэтому всё в порядке. Но в некоторых районах Махачкалы ситуация гораздо хуже. Когда ехали на игру с «Балтикой», видели затопленные машины, люди шли по пояс в воде. Надеюсь, что с божьей помощью, поддержкой государства и республики всё будет в порядке. Мы тоже определённую материальную поддержку оказали.

— Ваш клуб как будто преследуют природные катаклизмы: ливни на сборах в Турции, снегопад на матче с «Рубином», теперь наводнения. Это как-то сказывается на работе?

— Бывало, что отменяли тренировку на поле, и тогда мы перемещались в зал. Но если любишь футбол и хочешь побеждать, для тебя это не преграда. Самое главное — желание, что и показал тот же матч с «Рубином». Поэтому для нас погода не имеет значения. Жалко только, что это сильно сказывается на материальной составляющей — люди теряют деньги, рушится бизнес, затапливаются дома, свет отключают на пять дней. Хотелось бы, чтобы этого не было, — сказал Волк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.