Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Хомуха высказался о выступлении "Балтики" в текущем сезоне РПЛ.

"Мне кажется, если все матчи отыграют, как до этого, - высока вероятность, что они могут оказаться в тройке лидеров. У них всё для этого есть, очень сыгранная команда", - сказал Хомуха "Советскому спорту".

На данный момент калининградская "Балтика" занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 43 очка в 23-х матчах. На третьей строчке располагается московский "Локомотив" с 44 баллами в своем активе.