Тренер «Фиорентины» прокомментировал поражение от «Кристал Пэлас»

Главный тренер итальянской «Фиорентины» Паоло Ваноли высказался о поражении в первом матче 1/4 финала Лиги конференций с английским «Кристал Пэлас» со счётом 0:3.

«Мы знали, что это сильная команда и в физическом, и в техническом плане. Они очень хорошо продемонстрировали свой класс при игре у наших ворот. Во втором тайме мы сыграли очень достойно, проявили характер, но нам не хватило гола, который мог бы вернуть матч в борьбу», — приводит слова Ваноли официальный сайт УЕФА.

Ответный матч состоится в четверг, 16 апреля в Италии.

Победителем прошлого турнира стал английский «Челси», в финале разгромив испанский «Бетис» со счётом 4:1.