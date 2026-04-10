Колосков отказался от приглашения УЕФА посетить финал ЛЧ

Вячеслав Колосков: «УЕФА приглашал на финал ЛЧ, но я отказался. Будет приглашение на ЧМ от ФИФА – не поеду, не хочу»
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отказался от приглашения УЕФА посетить финал Лиги чемпионов.
Игра пройдет 30 мая в Будапеште на «Пушкаш Арене».
«УЕФА уже приглашал меня на три решающих матча в еврокубках. Но я уже отказался. На финал Лиги чемпионов не полечу в Будапешт. Также это касается финала Лиги Европы и матча за Суперкубок УЕФА. Будет приглашение на чемпионат мира от ФИФА. У меня это подписано в положении о почетном члене. Был в Катаре на чемпионате мира, смотрел полуфиналы, матч за третье место и финал. Но в Катар прямой рейс. На чемпионат мира в этом году не поеду, не хочу», – добавил Колосков.
ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.
