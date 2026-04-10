Российский вратарь высказался о получении гражданства Норвегии

Голкипер "Буде-Глимт" Никита Хайкин высказался о получении гражданства Норвегии.

Футболист поблагодарил всех, кто его поддерживал.

"Я просто очень-очень счастлив. Я долго этого ждал, поэтому должен поблагодарить всех, кто поддерживал меня и мою семью. Я с нетерпением жду того, что будет дальше", - передает слова Хайкина пресс-служба "Буде-Глимт".

Никита Хайкин выступает в составе норвежского клуба с конца марта 2023 года. Трансферная стоимость 30-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 3,5 миллиона евро.

Голкипер суммарно провел 6 матчей за молодежные сборные России разных возрастов.