Депутат Милонов высказался о поражении «Зенита»

Депутат Милонов о поражении «Зенита»: «Парни к «Спартаку» привыкли относиться как к детям. У «Зенита» так много успехов, что нам не жалко. Не все время же спартаковцам оставаться в тени»
Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался о победе «Спартака» над «Зенитом» в FONBET Кубке России (0:0, 7:6 по пенальти).
«Парни привыкли относиться к «Спартаку» как к детям. Видимо, даже не разминались перед матчем и в Кубке проиграли. Но ничего, я за то, чтобы была дружба внутри русского футбола. Поэтому даже таким, как спартаковцы, надо иногда давать почувствовать, что у них есть какие-то шансы. Они воспряли духом, будут больше тренироваться, может, у них появятся какие-то достижения. Не все время же оставаться в тени «Зенита». Молодцы, поделились успехами. У «Зенита» просто так много этих успехов, что нам не жалко, а у спартаковцев их можно сосчитать по пальцам», – заявил Милонов.
