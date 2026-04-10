Почетный президент ОКР: «Спартак» показал характер в матче Кубка России

«Спартак» показал характер в матче Кубка России с «Зенитом» и теперь сохраняется надежда на завоевание трофея, заявил «Матч ТВ» первый вице‑спикер Госдумы, почетный президент ОКР и болельщик «красно‑белых» Александр Жуков.

© Матч ТВ

В среду «Спартак» на выезде одержал победу над «Зенитом» (0:0, по пенальти — 7:6) в матче второго этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России. Команда Хуана Карлоса Карседо вышла в финал Пути регионов Кубка России, где сыграет со столичным ЦСКА. Матч пройдет 6 мая на стадионе «красно‑белых», точная дата станет известна позже.

В МИР РПЛ «Спартак» набрал 41 очко после 23 туров и занимает шестое место. От идущего третьим «Локомотива» «красно‑белых» разделяют три очка.

— Матч с «Зенитом» очень упорный был. Бились, сражались. Нельзя сказать, что показали какую‑то красивую игру, но по крайней мере показали характер. Пусть по пенальти, но победили все равно. Это безусловно успех. Надежда на победу в Кубке сохраняется. От нового тренера ожидали, что он улучшит позиции в чемпионате и будет бороться за Кубок. Пока и то, и другое мы видим. Сказать, что устоялась какая‑то хорошая игра, пока нельзя. Но видно, что есть воля к победе, — сказал Жуков «Матч ТВ».

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ и Кубка России смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах sportbox.ru и matchtv.ru.