Тренер «Барселоны» высказался о решении клуба подать жалобу в УЕФА

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о решении клуба подать жалобу в УЕФА на судейство в матче с «Атлетико» в 1/4 финала Лиги чемпионов (0:2).

Как сообщалось ранее, недовольство каталонцев вызвал эпизод, в котором защитник мадридцев Марк Пубиль рукой остановил мяч во вратарской площади, а пенальти не был назначен. Игру судил Иштван Ковач.