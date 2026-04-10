Тренер «Барселоны» высказался о решении клуба подать жалобу в УЕФА

Флик о жалобе «Барсы» в УЕФА на судейство в игре с «Атлетико»: «Можно допустить одну ошибку, но не две. Это было несправедливо, и все так считают. Клуб нас поддерживает»
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о решении клуба подать жалобу в УЕФА на судейство в матче с «Атлетико» в 1/4 финала Лиги чемпионов (0:2).
Как сообщалось ранее, недовольство каталонцев вызвал эпизод, в котором защитник мадридцев Марк Пубиль рукой остановил мяч во вратарской площади, а пенальти не был назначен. Игру судил Иштван Ковач.
«Не знаю, даст ли это какой-то результат и какой будет ответ. Для меня и для команды это идеально. Клуб нас поддерживает, это было несправедливо, и все так считают. Можно допустить одну ошибку, но не две. Я оцениваю это очень положительно», – сказал Флик.
