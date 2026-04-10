Бывший вице-президент «Локомотива» высказался о матче «Зенита» и «Краснодара»

Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» АЛЕКСАНДРОМ БЛАГОРАЗУМОВЫМ высказался о матче 24 тура РПЛ «Зенит» – «Краснодар». Он состоится 12 апреля на «Газпром–Арене».

Начало встречи - 19:30 по московскому времени.

- Для кого поражение в этом матче будет более болезненным, на ваш взгляд?

- Конечно, для «Зенита» - они играют дома, они на одно очко отстают. Для них даже ничья.. это не поражение, но скажем так, не самый лучший результат. «Зениту» надо положить все возможности, чтобы одержать победу.

Для «Краснодара» ничья будет прекрасным результатом, а победа - просто грандиозным. Очень здорово выглядит клуб - пожалуй, одна из самых гармонично сбалансированных команд лиги.

- После этой игры остается еще 6 матчей до конца сезона: проигравшая команда сможет исправить положение?

- Возможности будут. Могут случиться и судейские скандалы, даже стимулирование третьих команд, которые будут играть против того же «Краснодара». Я знаю, что многие команды-лидеры это используют по возможности - не продают или покупают игры, а вот определенные премиальные дают, чтобы команды, которые не мотивированы могли убиваться за хорошую денежку.

- Кто из игроков «Краснодара» таит угрозу для «Зенита»?

- Кордоба, а также Кривцов - он, вообще становится большим лидером, большуший молодец. По мне, он один из лучших игроков на своей позиции в нашей стране.

- Что скажете насчет Соболева, он в прекрасной форме после рестарта сезона, сможет принести «Краснодару» боль, лишения и страдания?

- Шанс есть, но защитники «Краснодара» играют достаточно аккуратно, и, насколько, у него будет такая возможность. Если сравнивать Соболева с Кордобой - близко не подходит. Кордоба - многофункциональный футболист, он держит игру. Соболев прибавил в последнее время, но тем не менее.

- В прошлом сезоне «Зенит» и «Краснодар» встречались, практически год назад, 13 апреля, клуб из Санкт-Петербурга выиграл 4:1, а чемпионом в итоге стала команда из Краснодара. Не думаете, что история повторится?

- История может повториться, конечно. Но я думаю, что «Краснодар» стал значительно сильнее, опытнее. У них нет текучки состава, у них усилена каждая линия. Все может пройзойти, вряд ли будет такая ситуация. Как бы не было бы с точностью до наоборот.

«Зенит» набрал 51 очко и располагается на втором месте в турнирной таблице. «Краснодар» находится на первой строчке - у команды 52 балла.