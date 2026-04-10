Эксперт предположил, сколько еще будет играть Акинфеев

Бывший футболист Александр Бубнов предположил, сколько ещё будет играть голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев. Ранее, 8 апреля, Акинфееву исполнилось 40 лет.

«С учётом его травм, у Акинфеева же очень серьёзные травмы были, и он периодически лечится, всё время ходит. И он говорит: «Я на каждую тренировку приезжаю раньше за полчаса и специально разминаюсь, потому что у меня боли, если я не разомнусь…» Значит, он всё, он на исходе, и сейчас Торопу нужно готовиться. Потому что я думаю, что Акинфеев, ну максимум, максимум, если, как говорится, он ещё настроится, там ему, конечно, никаких там палок в колёса не будут ставить, но это год», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».