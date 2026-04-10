Игрок "Ростова" сравнил игру "Спартака" при Карседо и при Станковиче

Полузащитник и капитан "Ростова" Константин Кучаев сравнил игру "Спартака" при нынешнем тренере, испанце Хуане Карлосе Карседо, и бывшем наставнике, сербском специалисте Деяне Станковиче.

Станкович работал в "Спартаке" с июня 2024-го по ноябрь 2025 года, Карседо возглавил команду в январе 2026-го.

"Я бы сказал, что при Станковиче, когда он только пришёл, спартаковцы были очень агрессивные. Сейчас они не такие. Сомневаюсь, что они будут в разобранном состоянии в матче с нами. Это хорошая команда", — передаёт слова Кучаева "Матч ТВ".

После 23 туров "Спартак" с 41 очком располагается на 6-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, "Ростов" с 25 баллами занимает 10-ю позицию.

Команды сыграют друг с другом в 24 туре на "Ростов Арене". Встреча состоится в воскресенье, 12 апреля. Начало — в 16:30 мск.