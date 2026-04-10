«Спартак» разгромил «Чертаново»

Московский «Спартак» с крупным счетом обыграл «Чертаново» в матче пятого тура Молодежной футбольной лиги.

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3:0. В составе «красно‑белых» дубль оформил Павел Пелевин, также отличился Артем Рогов.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице молодежной лиги, набрав десять очков. «Чертаново» (4 очка) располагается на 12‑й строчке.

Другие результаты:

«Урал» — «Краснодар» — 0:2

«Зенит» — «Акрон — Академия Коноплева» — 3:0

«Алмаз‑Антей» — «Факел» — 0:1

«Динамо» Махачкала — «Родина» — 1:2

«Пари Нижний Новгород» — «Динамо» Москва — 0:2

«Рубин» — «Ростов» — 0:1