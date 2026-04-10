Технический директор Медиалиги поделился мнением о введении ставок в МФЛ

Дмитрий Кортава: «Нам безумно важна жизнь медиаклубов. Если это будет вместе со ставками и это никому не будет вредить, то давайте разговаривать»
Технический директор WINLINE Медиалиги Дмитрий Кортава поделился мнением о введении ставок в МФЛ.
– В прошлом году ты говорил, что 30-40% – вероятность появления ставок в МФЛ. Какая сейчас вероятность перед стартом сезона?
– 15%, даже ближе к 10%, именно в МФЛ-7. А в Кубке Лиги еще не известно, что будет.
– Почему процентное соотношение уменьшилось?
– Это внутренние ощущения. Я не в контексте этих решений. У меня просто нет информации об этом.
– Согласен с тем, что формат НаПике спас медиафутбол?
– Я с первого сезона слышу, что медиафутбол умирает. Лиге непросто, но мы стараемся и ищем новых партнеров, новые ходы развития. Мы готовы рассматривать все.
Нам безумно важна жизнь клубов, и жизнь у них должна быть хорошая. Они не должны мучаться и выживать.
Если это будет вместе со ставками и это никому не будет вредить, то давайте разговаривать, – сказал Кортава в интервью корреспонденту Спортса’’ Подопригорину Александру.
