Технический директор Медиалиги поделился мнением о введении ставок в МФЛ

Технический директор WINLINE Медиалиги Дмитрий Кортава поделился мнением о введении ставок в МФЛ.

© Sports.ru

– В прошлом году ты говорил, что 30-40% – вероятность появления ставок в МФЛ. Какая сейчас вероятность перед стартом сезона?

– 15%, даже ближе к 10%, именно в МФЛ-7. А в Кубке Лиги еще не известно, что будет.

– Почему процентное соотношение уменьшилось?

– Это внутренние ощущения. Я не в контексте этих решений. У меня просто нет информации об этом.

– Согласен с тем, что формат НаПике спас медиафутбол?

– Я с первого сезона слышу, что медиафутбол умирает. Лиге непросто, но мы стараемся и ищем новых партнеров, новые ходы развития. Мы готовы рассматривать все.

Нам безумно важна жизнь клубов, и жизнь у них должна быть хорошая. Они не должны мучаться и выживать.

Если это будет вместе со ставками и это никому не будет вредить, то давайте разговаривать, – сказал Кортава в интервью корреспонденту Спортса’’ Подопригорину Александру.