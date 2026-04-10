Эксперт Бубнов рассказал, какое наказание назначил бы Евсееву за мат

Футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал, какое наказание назначил бы главному тренеру махачкалинского «Динамо» Вадиму Евсееву за мат в интервью после матча 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой» (2:2).

«Если бы я был руководитель РФС, я бы дал ему 10 игр дисквалификации и 1 млн рублей штрафа. Нормальные тренеры такого никогда не сделают и это ничем не грозит. А вот таким как Евсеев, Талалаев и другим — это будет урок. Урок в том смысле, что ты такую дисквалификацию получишь, которая 100% не устроит руководство клуба. В следующий раз — пожизненная дисквалификация. Такие люди футболу не нужны, они плохо влияют не только на игроков, но и на молодёжь, престиж, имидж российского футбола, — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Вадим Евсеев произнёс 12 нецензурных слов за 37 секунд во время интервью после матча. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК РФС) принял решение оштрафовать специалиста на 100 тыс. рублей за неспортивное поведение.