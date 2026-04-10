Капитан «Ливерпуля» эмоционально отреагировал на уход игроков из клуба

Капитан и защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк отреагировал на решение Мохамеда Салаха и Эндрю Робертсона покинуть английскую команду в конце нынешнего сезона.

«Девять лет… это не просто глава, это целая эпоха. И когда думаешь обо всём, через что мы прошли за это время, это просто невероятно. Мы знаем, что всему хорошему приходит конец… В моменты взлётов, под давлением, в важные моменты и на праздниках вы были рядом на каждом шагу. Вместе мы выиграли всё. Но больше, чем трофеи, мы запомним воспоминания, битвы и смех на этом пути. Мы прошли через всё вместе, через большие победы и тяжёлые поражения. Однако что бы ни происходило, когда звучал свисток, мы знали, что можем рассчитывать друг на друга. Вы оба были больше, чем просто товарищами по команде, были лидерами, братьями и людьми, на которых мы всегда могли рассчитывать, когда это было важнее всего. Поэтому спасибо вам обоим за усилия, преданность, смех и воспоминания. Спасибо за то, что помогли нам выиграть всё и сделали этот путь ещё лучше. Вы пришли как товарищи по команде, вы уходите как легенды, и, что ещё важнее, вы уходите как семья», – написал ван Дейк в своём аккаунте в социальных сетях.

Салах и Робертсон играют за «Ливерпуль» с 2017 года. За этот период 33-летний нападающий принял участие в 436 матчах во всех турнирах, в которых отметился 255 голами и 122 результативными передачами. Защитник выходил на поле в 373 встречах и набрал 13+69 по «гол+пас».