В Италии оценили шансы сборной поехать на чемпионат мира — 2026 вместо Ирана

Издание Football Italia высказалось о шансах сборной Италии поехать на чемпионат мира 2026 года вместо национальной команды Ирана.

«ФИФА может заменить любую команду, отказавшуюся от участия в чемпионате мира 2026 года «по своему собственному усмотрению», но даже если Иран откажется ехать в США, наиболее вероятной заменой всё равно станет команда из Азии», – сообщает аккаунт Football Italia в социальной сети X.

Напомним, итальянская команда не попала на ЧМ-2026, уступив сборной Боснии и Герцеговины в финальном матче отбора со счётом 1:1, 1:4 пен. До этого, 28 февраля, США и Израиль нанесли авиаудары по Ирану, а исламская республика в ответ запустила ракеты и беспилотники по Израилю, странам Персидского залива и другим близлежащим государствам. Позже министр спорта Ирана заявил, что национальная команда страны не сможет принять участие в чемпионате мира — 2026, который пройдёт этим летом в США, Мексике и Канаде.