Дешам может возглавить «Реал» после чемпионата мира
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам может возглавить мадридский «Реал» после чемпионата мира‑2026 по футболу, сообщает RMC Sport.
Ранее Дешам объявил, что уйдет из сборной Франции после чемпионата мира.
Сообщается, что француз входит в шорт‑лист «Реала» на следующий сезон. 57‑летний специалист может сменить в должности Альваро Арбелоа, который возглавил команду в январе и подписал контракт на полтора сезона.
Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года. Под его руководством «трехцветные» выиграли чемпионат мира‑2018 в России, Лигу наций‑2020/21, играли в финалах чемпионата мира‑2022 в Катаре и чемпионата Европы‑2016 во Франции.
