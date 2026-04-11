Губерниев защитил российского вратаря от обвинений в предательстве

Известный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев защитил российского вратаря клуба «Буде-Глимт» Никиту Хайкина от обвинений в предательстве. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Человек выбирает быть там, где ему хочется. Сейчас некоторые начнут вопить и называть его предателем, я же на это его решение смотрю спокойно. Считаю, что в 21-м веке люди сами выбирают, где им жить и работать», — сказал Губерниев.

Журналист добавил, что высоко оценивает Норвегию как страну для жизни.

«Норвегия — участник чемпионата мира и комфортная страна для жизни, есть все шансы сыграть не только в еврокубках, но и на мундиале. Это его дорога, его путь. Я пожелаю ему удачи и стать одним из лучших вратарей Европы», — заключил Губерниев.

Ранее стало известно, что Хайкин получил норвежский паспорт. Это дает ему право быть включенным в состав сборной скандинавской страны на чемпионат мира-2026. Там она сыграет в одной группе с командами Франции, Сенегала и Ирака.