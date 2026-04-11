Футболисту разбили голову и не дали пенальти на матче "Реала"

«Реал» сыграл вничью 1:1 с «Жироной» на «Бернабеу» 10 апреля 2026 года. Голы забили Вальверде и Лемар. Безвыигрышная серия мадридцев достигла трёх матчей. «Барселона» лидирует с отрывом в шесть очков, имея игру в запасе. Арбелоа раскритиковал судей за неназначенный пенальти в ворота «Жироны» за удар по лицу Мбаппе. Впереди у «Реала» ответный матч Лиги чемпионов с «Баварией».

Турнирные перспективы «Реала» оказались под угрозой после домашнего спарринга с «Жироной».

В пятницу, десятого апреля 2026 года, мадридский «Реал Мадрид» не смог удержать преимущество в счете, завершив встречу тридцать первого тура чемпионата Испании против «Жироны» боевой ничьей один к одному. Результат на «Сантьяго Бернабеу» не только продлил безвыигрышную серию столичного клуба до трех матчей во всех официальных соревнованиях, но и создал дополнительные проблемы в контексте чемпионской гонки. Каталонская «Барселона» получила весомый шанс укрепить свое положение на вершине турнирной таблицы, воспользовавшись осечкой прямого конкурента.

На текущий момент расклад сил в Ла Лиге выглядит следующим образом: лидирующая «Барселона» накопила 76 очков. «Реал» занимает вторую строчку с 70 баллами, проведя при этом на один официальный матч больше. До завершения сезона команде предстоит сыграть еще семь встреч. Уже в субботу каталонцы отправятся в гости к «Эспаньолу», и победа в этом противостоянии позволит им увеличить отрыв от преследователей до девяти очков, что фактически решит вопрос распределения медалей.

Перед стартом субботнего поединка мадридцы находились в состоянии повышенного давления после недавнего поражения от «Мальорки». Наставник «королевского клуба» Альваро Арбелоа принял рискованное решение выпустить на поле основной состав, несмотря на напряженный календарь. В следующую среду команде предстоит провести ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против «Баварии», в котором необходимо ликвидировать отставание в один мяч после домашнего поражения 1:2. Логика тренера заключалась в попытке вернуть команде победный настрой и игровой тонус через матчи национального первенства.

С первых минут хозяева поля завладели территориальным преимуществом. В атаке действовали Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор, а в центре полузащиты опорную роль выполнял Джуд Беллингем. Подобная расстановка обеспечила «Реалу» стабильный контроль над мячом, однако интенсивность действий и острота в завершающей стадии оставляли желать лучшего. Первый тайм прошел в вязкой борьбе, лишенной высокого темпа и вдохновения. Гости из «Жироны» выстроили компактную и дисциплинированную оборону, делая ставку на быстрый выход из обороны. Наиболее опасный момент до перерыва создал Аззедин Унахи, чей мощный дальний удар был надежно парирован уверенными действиями голкипера Андрея Лунина.

Вторая половина встречи началась с заметной активизации игры. На пятьдесят первой минуте Федерико Вальверде распечатал ворота соперника. Его удар с края штрафной площади не отличался высокой траекторией или мощностью, однако вратарь «Жироны» Паулу Газзанига допустил техническую ошибку, позволив мячу проскочить сквозь руки и оказаться в сетке. Казалось, что мадридцы смогут развить успех и закрепить преимущество, однако их облегчение оказалось кратковременным.

Уже на шестьдесят второй минуте Томас Лемар, получив свободное пространство на правом фланге, исполнил точный удар в касание. Мяч пролетел впритирку с правой штангой, заставив бросившегося в прыжке Лунина бессильно наблюдать за полетом снаряда. Счет стал равным, и игра приобрела иной характер.

После пропущенного мяча структурность действий «Реала» была нарушена. Попытки быстро отыграться сменились нервной суетой, передачи стали менее точными, а в штрафной площади гостей явно не хватало хладнокровия и выверенных решений. Оборона «Жироны» продолжала действовать слаженно, что вызвало растущее раздражение у домашней трибуны. Болельщики начали выражать недовольство игрой свистом, осознавая, что шансы их команды на победу в чемпионате стремительно тают на глазах. Финальный свисток зафиксировал ничейный исход, который стал еще одним симптомом текущей нестабильности мадридского коллектива.

Дополнительным поводом для острых дискуссий после матча стал спорный эпизод в концовке встречи. В штрафной площади «Жироны» Витор Рейс нанес Килиану Мбаппе удар по лицу. Французский форвард получил рассечение, потребовавшее вмешательства медицинского штаба. Арбитр не стал фиксировать нарушение, а система видеопомощи рефери также проигнорировала инцидент. Главный тренер Альваро Арбелоа впоследствии выразил категорическое несогласие с решением судейской бригады. Специалист подчеркнул, что контакт носил явный характер и в любом ином контексте должен был быть наказан одиннадцатиметровым ударом. Арбелоа также обратил внимание на непоследовательность в работе видеоассистентов, указав на избирательность их вмешательства в игровые эпизоды.

Итоговая ничья на «Бернабеу» лишь усилила тревожные настроения в стане «королевского клуба». В условиях плотного календаря и высокой турнирной ответственности команде предстоит не только ликвидировать отставание в национальном первенстве, но и решить сложнейшую задачу на европейской арене. Оставшиеся семь матчей чемпионата превращаются в решающий этап борьбы, где каждая потеря очков может стать фатальной для чемпионских амбиций мадридцев. Стабильность, которой ранее славился клуб, требует немедленного восстановления, иначе борьба за титул в Испании окончательно перейдет в руки каталонского гранда.