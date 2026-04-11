Бывший вратарь «Монако» оценил перспективы Сафонова одной фразой

Бывший вратарь «Монако» Гийом Вармюз оценил перспективы российского голкипера ПСЖ Матвея Сафонова одной фразой. Его слова приводит подкаст Football.fr.

«Сафонов ничему больше не научится, в то время как Шевалье превосходит его и, похоже, не может полностью раскрыть свой потенциал. Вот в чем главная проблема», — заявил Вармюз.

Также бывший вратарь монегасков оценил игру Сафонова в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов ПСЖ — «Ливерпуль». «Сафонов в матче с "Ливерпулем" сделал несколько необычных маневров, и я бы сам их не сделал, но Матвей был эффективен. Поэтому сказать нечего», — добавил Вармюз.

27-летний россиянин оформил восьмой «сухарь» за сезон в матче с мерсисайдцами, что позволило его команде выиграть со счетом 2:0. Ответная игра пройдет в Англии 14 апреля. В текущем сезоне Сафонов провел 18 матчей в составе парижан, в которых пропустил 18 мячей.