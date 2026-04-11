"Рубин" разделил очки с "Оренбургом" в матче 24 тура РПЛ

Казанский "Рубин" сыграл вничью с "Оренбургом" в 24 туре чемпионата России. Казанский "Рубин" на домашнем стадионе сыграл вничью с "Оренбургом" в 24 туре Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась безголевой ничьей - 0:0.

По итогам 24 сыгранных туров команда Франка Артиги занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 34 набранными очками. Подопечные Ильдара Ахметзянова располагаются на 14 месте с 20 баллами в своем активе.

