«Бавария» побила 54-летний рекорд Бундеслиги по голам за сезон

В эти минуты идёт матч 29-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играют «Санкт-Паули» из Гамбурга и мюнхенская «Бавария» (на данный момент счёт 3:0 в пользу мюнхенцев). К этому моменту действующий чемпион Германии забил в нынешнем сезоне национального первенства 102 гола, побив таким образом свой же рекорд, установленный в 1972 году. Тогда мюнхенцы забили 101 мяч за сезон чемпионата.

В оставшихся матчах сезона Бундеслиги «Бавария» сыграет со «Штутгартом» (19 апреля), «Майнцем» (25 апреля), «Хайденхаймом» (2 мая), «Вольфсбургом» (9 мая) и «Кёльном» (16 мая).

На данный момент мюнхенцы возглавляют турнирную таблицу Бундеслиги.