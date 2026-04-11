"Балтика" упустила победу над "Пари НН" в компенсированное время

Футболисты "Балтики" не смогли обыграть дома "Пари НН" в матче 24-го тура РПЛ - 2:2.

Встреча прошла в субботу в Калининграде. Гостям удалось провести результативную атаку на восьмой минуте встречи. Точку в ней поставил Ренальдо Сефас. На 34-й минуте хозяева из-за травмы лишились своего лучшего бомбардира - нападающего Брайана Хиля.

Сразу после перерыва "Балтика" сравняла счет усилиями Элдара Чавича. На 85-й минуте калининградцы получили право на пенальти, который реализовал Максим Петров. Но удержать победу "Балтике" не удалось. На первой компенсированной минуте встречи Свен Карич помог нижегородцам уйти от поражения.

"Балтика" занимает четвертое место в РПЛ, набрав 44 очка, а "Пари НН" 21 очко и 14-е место.