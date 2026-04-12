Халк ответил, должен ли Неймар поехать на чемпионат мира — 2026
Бывший нападающий «Зенита» Халк, выступающий за «Атлетико Минейро», ответил, должен ли форвард «Сантоса» Неймар получить шанс поехать на чемпионат мира 2026 года.
«Прошу прощения, но я был сосредоточен на игре. Не мне решать, кто должен поехать [на чемпионат мира], если он этого заслуживает, он поедет», — сказал Халк в эфире Premiere.
Ранее главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти отметил, что Неймару нужно улучшать свою форму. Итальянский специалист подчеркнул, что вызовет только физически готовых футболистов.
Неймар является лучшим бомбардиром в истории бразильской национальной команды. Он забил 79 голов в 128 матчах.
