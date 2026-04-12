Ловчев высказался о новом гражданстве вратаря Хайкина

Евгений Ловчев, некогда защищавший цвета московского «Спартака» и советской сборной, в беседе с корреспондентом РИА Новости отметил, что мысль о смене гражданства для него неприемлема в силу воспитания. По его мнению, переход вратаря Никиты Хайкина под норвежский флаг не нанесет ущерба российскому футболу.

Информация о получении Хайкиным норвежского паспорта появилась в пятницу. Еще в ноябре голкипер выражал надежду, что выступление за сборную Норвегии на чемпионате мира 2026 года станет для него честью. Главный тренер норвежской команды Столе Сольбаккен не отвергал возможность рассмотрения его кандидатуры. Отметим, что норвежцы впервые с 1998 года пробились в финальную часть мирового первенства.

«Хайкин не выступал за нашу сборную, и его сложно назвать вратарем экстра-класса, — заявил Ловчев. — В «Спартаке» мне довелось видеть таких мастеров, как Маслаченко, Кавазашвили и дважды лучшего вратаря страны Прохорова. Позже были Дасаев и Черчесов. На их фоне Хайкин из «Буде-Глимта» — фигура незначительная. Я — человек послевоенного поколения и свою позицию не изменю. Помню, как 8 мая в Алабушево у палатки с алкоголем у станции расступалась очередь, если подходил мужчина с орденами на груди. Я родился в подмосковном Крюково, откуда был взят прах для Могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Это навсегда определило мой выбор».

Экс-футболист подчеркнул, что его воспитание принципиально отличается от воспитания тех, кто легко меняет гражданство. «Меня формировали те самые эпизоды, о которых я рассказал. Их же воспитала иная среда, и, по сути, воспитала плохо. Для сборной России это абсолютно не потеря. Возьмем великого Льва Яшина, которого ФИФА чтит как лучшего вратаря всех времен, учредив в его честь приз. Он в юности, во время войны, не спал ночами, работая на заводе, и никуда уезжать не собирался. Яшин гордился, что он русский, и доказывал всему миру, что СССР — лучшая страна», — добавил Ловчев.