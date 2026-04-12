Мбаппе готов сыграть с «Баварией»
Форвард «Реала» Килиан Мбаппе будет готов сыграть в ответном матче Лиги чемпионов с «Баварией» (1:2 – первый матч).
Как сообщает журналист The Athletic Гильермо Рай, у француза нет травмы, несмотря на недавние опасения после рассечения брови и пропуска одной из тренировок.
Ранее была информация, что после удара локтем в игре Ла Лиги Мбаппе наложили три шва, из-за чего он работал отдельно от общей группы.
Мбаппе готов сыграть с «Баварией».
