Гендир «Акрона» — о матче с "Динамо": «Это откровенное убийство»

Гендир «Акрона»: «Ставить матч с «Динамо» в понедельник в 18 часов — это откровенное убийство. Делаем всё для роста посещаемости»
Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев рассказал «Матч ТВ», почему на матч 24‑го тура против московского «Динамо» пришло так мало зрителей.
В понедельник «Акрон» в домашнем матче 24‑го тура МИР РПЛ проиграл московскому «Динамо» со счётом 2:3. Матч посетили 2736 зрителей.
— Ставить матч в понедельник в 18 часов — это откровенное убийство. Понятно, что люди работают, а им к этому времени уже надо добраться до стадиона. Когда мы получили календарь, понимали, что ситуация (с посещаемостью) будет патовой, поэтому сюрпризом для нас это не стало. В целом рост посещаемости есть, если сравнивать с прошлым сезоном, с такими же матчами, она растет. Хотели бы мы, чтобы она росла быстрее? Да, мы прикладываем для этого усилия, — сказал Клюшев «Матч ТВ».
«Акрон» с 22 очками занимает 12‑е место в турнирной таблице. В следующем туре команда Тедеева сыграет 18 апреля на выезде с «Рубином».
