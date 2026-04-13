Скандал не утих: Евсеев снова сорвался на мат

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев дал эмоциональный комментарий после матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Локомотива». Интервью доступно на сайте «Чемпионата».

Специалист использовал семь нецензурных слов во время флеш-интервью. Он заявил, что его команда «кардинально меняется» и хочет больше играть в атаке, а также отметил, что у «Локомотива» в матче было немного опасных моментов.

Ранее «Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» в матче 24-го тура РПЛ. Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счетом 1:1.

В прошлом туре РПЛ Евсеев 12 раз выругался матом за 37 секунд флеш-интервью во время матча с «Балтикой». В результате Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС решил оштрафовать тренера за неспортивное поведение на 100 тысяч рублей.