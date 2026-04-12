Капитан «Спартака» Зобнин рассказал о повреждении в матче с «Ростовом»

Полузащитник и капитан «Спартака» Роман Зобнин высказался после матча 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:1).

«Что-то было хорошее в матче, что-то — не очень. Из хорошего — 300-я игра за «Спартак», забитый гол. Из нехорошего — не смогли выиграть и взять три очка с учётом того, что конкуренты потеряли очки. В игре немножко почувствовал заднюю [поверхность бедра] во втором тайме, пришлось замениться. Думаю, всё будет нормально. Очень надеюсь, что буду готов к «Ахмату», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых 42 очка в 24 играх. «Ростов» с 26 набранными очками располагается на 10-м месте.

В следующем туре команда Хуана Карлоса Карседо в домашнем матче встретится с «Ахматом» (19 апреля), а подопечные Джонатана Альбы сыграют с «Сочи» (17 апреля).