В Лигу чемпионов хотят пригласить до пяти команд из США

Президент итальянского «Наполи» Аурелио Де Лаурентис хочет, чтобы в Лиге чемпионов играли команды из США, передает The Athletic.

© Газета.ру

«МЛС собирает игроков, предлагая им большие деньги в конце карьеры, и это ничего не дает. Почему бы им не предложить Чеферину пригласить три-пять больших американских команд для участия в Лиге чемпионов? Лучшие из Нью-Йорка, лучшие из Бостона», — сказал Де Лаурентис.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.