В "Локомотиве" высказались о ситуации с контрактом Карпукаса

Спортивный директор "Локомотива" Дмитрий Ульянов высказался о футболисте клуба Артеме Карпукасе. Дмитрий Ульянов заявил, что у "Локомотива" не было предложений по трансферу футболиста.

"По Карпукасу у нас еще есть время, у него год контракта. Он получил предложение. Ждем ответ. Официально к нам никто не обращался по Артему", - сказал Ульянов "Спорт-Экспрессу".

Артем Карпукас выступает в составе московского "Локомотива" с начала февраля 2022 года. В текущем сезоне на его счету 29 матчей, 1 гол и 2 голевые передачи. Соглашение с российским футболистом рассчитано до конца июня 2027 года.