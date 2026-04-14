Ветеран «Спартака» заявил, что у команды нет класса

Бывший защитник «Спартака», футбольный эксперт Александр Бубнов заявил в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу», что москвичи должны были обыгрывать «Ростов» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) не классе.

«У «Спартака» такой ресурс по сравнению с «Ростовом», что они могут выиграть даже на классе. Класса этого у «Спартака» нет, эйфория прошла. Игроки подустали чуть-чуть и всё. Не тот раздражитель после «Зенита», — сказал Бубнов.

Встреча прошла в Ростове и завершилась со счетом 1:1.

На 8-й минуте московская команда открыла счет: отличился капитан красно-белых Роман Зобнин, для которого эта встреча стала 300-й в составе «Спартака». Он вошел в топ-12 игроков клуба по числу проведенных матчей.

На 42-й минуте ростовчане сравняли счет. Судья назначил пенальти, который реализовал Мохаммад Мохеби.

После 24 туров «Спартак» набрал 42 очка и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с 26 очками располагается на десятой строчке.