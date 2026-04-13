Как ничья «Зенита» и «Краснодара» влияет на гонку РПЛ. Все расклады для лидеров

«Зенит» и «Краснодар» сыграли вничью в Санкт-Петербурге в матче 24-го тура (1:1), поэтому положение в таблице РПЛ не изменилось – «быки» идут на первом месте, опережая сине-бело-голубых на одно очко.

У «Краснодара» сейчас 53 очка, у «Зенита» – 52. На аналогичном отрезке прошлого сезона ситуация была похожая: 52 очка против 50.

До финиша чемпионата России – шесть туров. В розыгрыше – 18 очков. Весной обе команды идут по одинаковому сценарию: проиграли в один день, а все остальные матчи выиграли. Теперь ничья на «Газпром Арене», значит, чемпионом станет тот, кто будет стабильнее в оставшихся матчах.

У каждого клуба своя мотивация. «Краснодар» намерен доказывать, что его прошлогодний результат – не случайность, а закономерность, а «Зенит» жаждет вернуть вернуть потерянные статус чемпиона.

25-й тур. 19 апреля. «Динамо» Мх (гости)26-й тур. 22 апреля. «Локомотив» (гости)27-й тур. 26 апреля. «Ахмат» (дома)28-й тур. 2 мая. ЦСКА (гости)29-й тур. 10 мая. «Сочи» (дома)30-й тур. 17 мая. «Ростов» (гости)

После матча с «Краснодаром» петербуржцы полетят в Махачкалу. Местное «Динамо» борется за выживание, находясь всего в одном очке от зоны стыковых матчей, поэтому игра простой не будет. Не говоря уже о том, что махачкалинцы в любой ситуации могут создать проблемы соперникам. В прошлом сезоне «Зенит» выиграл в Махачкале, но сделал это с большим трудом.

Через три дня после выезда в Махачкалу – игра в Москве с «Локомотивом». Это будет единственный тур РПЛ, который команды сыграют в середине недели. Из последних пяти матчей в чемпионате команда Михаила Галактионова выиграла всего один, но на игру «Зенита» может повлиять меньшее количество времени на восстановление и подготовку, тем более у сине-бело-голубых выездная серия.

Затем «Зенит» возвращается домой и принимает «Ахмат». Если вспомнить игру первого круга, когда грозненцы обыграли петербуржцев в первом матче Станислава Черчесов, становится понятно, что и здесь легко не будет. Весной «Ахмат» выглядят еще более организованно, а его стиль – как раз из тех, что создают «Зениту» проблемы. В начале апреля в Грозный наведался и «Краснодар». «Быки» добыли победу только в самом конце – на 86-й минуте забил Джон Кордоба.

Следом – второй за короткий отрезок выезд в Москву, на этот раз к ЦСКА. И здесь вспоминается прошлый сезон: три ничьих в столице (с ЦСКА, «Локомотивом» и «Динамо») стоили команде Сергея Семака титула.

Финиш чемпионата выглядит более спокойным, но с оговорками. Если к домашней игры с «Сочи» соперник потеряет мотивацию, к чему все и идет, у «Зенита» не должно возникнуть проблем. А вот «Ростов» в последнем туре может быть как расслабленным, так и предельно мотивированным, если не решит свои задачи заранее.

Календарь «Краснодара»

Тренер «Зенита» Вилья Оливейра признался, что «Зенит» зависит от осечек «Краснодара». Давайте посмотрим, с кем сыграют «быки» до конца чемпионата России.

25-й тур. 19 апреля. «Балтика» (дома)26-й тур. 23 апреля. «Спартак» (гости)27-й тур. 26 апреля. «Динамо» Мх (дома)28-й тур. 3 мая. «Акрон» (гости)29-й тур. 11 мая. «Динамо» М (гости)30-й тур. 17 мая. «Оренбург» (дома)

После «Зенита» краснодарцы сыграют домашний матч с «Балтикой». Команда, которая борется за высокие места, не будет играть от обороны и точно не даст «Краснодару» спокойно контролировать игру. Андрей Талалаев этого просто не позволит.

Еще через несколько дней – выезд в Москву на игру со «Спартаком», который выглядит этой весной очень уверенно. В марте «Зенит» обыграл красно-белых в чемпионате только за счет двух пенальти.

Карседо приведет «Спартак» к медалям? Как изменились расклады в борьбе за бронзу РПЛ

В 27-м туре «Краснодар» принимает махачкалинское «Динамо», которое на тот момент может еще не решить вопрос с сохранением прописки в РПЛ, к тому же Вадим Евсеев никогда не позволяет своим командам расслабляться. Вспомните хотя бы, как он подначивал махачкалинцев перед кубковым матчем с «Зенитом».

Дальше – выезд к «Акрону». Статистика на стороне команды Мурада Мусаева, тольяттинцы еще ни разу не отбирали очки у «Краснодара» в РПЛ, но в конце сезона это не всегда работает, потому что каждому клубу нужно решить свои задачи.

За тур до финиша «Краснодар» отправится в Москву к «Динамо», которое на тот момент может либо готовиться к Суперфиналу Кубка России и быть на подъеме, либо окончательно разочароваться в сезоне, который начинался со слов Валерия Карпина о титулах, которые бело-голубые не видели с 1995 года, когда завоевали Кубок России.

В последнем матче «быки» сыграют дома с «Оренбургом» и пока непонятно, в каком статусе к этой игре подойдет команда Ильдара Ахметзянова. Все будет зависеть от того, будут ли у оренбуржцев на тот момент шансы остаться в РПЛ или нет.

Что будет при равенстве очков?

Согласно статье 17.3 регламента РПЛ, в случае равенства очков места определяются по следующим критериям: личные встречи, количество побед во всех матчах, лучшая разница забитых и пропущенных голов, наибольшее количество забитых мячей. Показатели рассматриваются последовательно в указанном порядке.

По первому критерию впереди «Зенит»: дома с «Краснодаром» была ничья, а на выезде сине-бело-голубые победили со счетом 2:0.

Если «Зенит» и «Краснодар» наберут одинаковое количество очков, сине-бело-голубые вернут себе чемпионский титул.