«Зенит» установил два антирекорда

«Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» со счётом 1:1 в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 и провёл, таким образом, свой худший матч в истории на «Газпром Арене» по ударам (5) и xG* (0,32).

Как сообщает статистический портал Opta Sports, ещё никогда за время сбора статистики «Зенит» не бил так мало на «Газпром Арене» в РПЛ (предыдущий антирекорд — семь ударов) и не набирал так мало xG (предыдущий антирекорд — 0,35).

После 24 матчей чемпионата России сине-бело-голубые набрали 52 очка и занимают второе место. Чёрно-зелёные заработали 53 очка и располагаются на первой строчке.

xG* — ожидаемые голы — это метрика в футболе, оценивающая качество созданных голевых моментов.