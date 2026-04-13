Сперцян опубликовал фото ноги после фола Педро

Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян опубликовал в Telegram‑канале фотографию ноги после матча 24‑го тура МИР РПЛ с «Зенитом».

Встреча прошла в Санкт‑Петербурге и завершилась со счетом 1:1. Во втором тайме нападающий «Зенита» Педро получил прямую красную карточку после видеопросмотра за фол на Сперцяне. Полузащитник сообщал «Матч ТВ», что позже опубликует фотографию повреждения.

На снимке видно, что нога Сперцяна в ссадинах и кровавых подтеках.

«Краснодар» набрал 53 очка и занимает первое место, опережая «Зенит» на 1 очко.

