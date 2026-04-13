«Больше всего этого боюсь». Что грозит «Акрону» в случае вылета из РПЛ?

Стыки близко, но за жизнь клуба переживать не стоит.

Для начала – пара фактов.

«Акрон» в этом сезоне совсем не безнадёжен, хотя и находится в зоне стыковых матчей. Но в последних семи встречах у команды ужасная статистика: шесть поражений и одна ничья. Где-то ей не везло, где-то действительно могут быть претензии к арбитрам, однако должны быть претензии и к самим себе. Вспомните тот же матч с «Локомотивом»: тольяттинцы просто рассыпались и пропустили пять уже в первом тайме. Там не может быть каких-то объективных оправданий.

Естественно, на фоне всего этого некоторые думают о худшем. Может ли «Акрон» завершить сезон в зоне стыковых матчей и даже проиграть в них? Теоретически – да. Как и в зоне прямого вылета. И здесь возникает логичный вопрос: если это произойдёт, то что дальше станет с частным клубом? Самые негативные опасения в середине марта высказал капитан команды Артём Дзюба.

«Нам нужно любой ценой сохранить «Акрон» в РПЛ. Боюсь, что если клуб не останется в РПЛ, то «Акрона» может и не стать. Я больше всего этого боюсь. Будет ли так всё – не знаю. В мою смену не должно этого произойти».

Они понравились не всем. И едва ли выражали позицию руководства клуба. По крайней мере, владелец «Акрона» Павел Морозов оперативно заявил, что Дзюбе сейчас нужно думать о другом: «Сейчас не время высказывать какие-то дестабилизирующие мысли о прекращении существования клуба, которые ни на чём не основаны. Время собраться и набирать очки вместе с командой, капитаном которой он является».

Важно: Морозов не опроверг напрямую слова Артёма. Лишь использовал формулировку «мысли, которые ни на чём не основаны». Она ценная, но всё-таки не особо конкретная.

Поэтому расшифровывать пришлось генеральному директору клуба Константину Клюшеву. Вот его цитата для «Чемпионата».

«Команда точно не исчезнет. Мне кажется, это очень эмоциональная оценка. Команда продолжит существовать. Более того, мы уверены, что останемся. Ни в коем случае у Павла Морозова нет уменьшения интереса к футболу. Наоборот, только развитие. Посмотрим по делам: у нас развивается академия, строится инфраструктура – сейчас открылся манеж в декабре. Как минимум будет странно всё взять сейчас и похоронить. Очень неправильная оценка».

Владелец «Акрона» и правда вложил слишком много сил и средств в этот проект, чтобы при первой же неудаче закрыть его. И дело совсем не в главной команде. Не секрет, что бюджет «Акрона» – в районе 14-го места. При этом немалая часть уходит на содержание академии. Появился зимний манеж, условия работы и воспитания футболистов поддерживаются на высоком уровне.

Результаты уже видны: те же Дмитрий Пестряков и Арсений Дмитриев – выпускники тольяттинской академии. А ещё несколько игроков на подходе к основе. Так как Павел Морозов, по собственному признанию, всегда любил футбол и сам им занимался, для него это определённо личная история. Которая дорога сердцу.

Логично, если тут же поступит вопрос: почему «Акрон» в таком случае не играет в Тольятти? Почему там не построить стадион? Но Морозов не раз объяснял, что в нынешней экономической ситуации в стране возводить арену рискованно и слишком дорого. А от региона очевидной поддержки по этому вопросу пока не просматривается. Зато клуб инвестирует в собственную базу в Тольятти, которую удалось привести в человеческие условия. Теперь команде не обязательно выезжать на сборы в Москву ранней весной или поздней осенью.

Так что игрокам не нужно думать о будущем клуба и о том, что случится, если они вдруг не удержатся в элите. «Акрон» продолжит существование. Возможно, с чуть более ограниченным бюджетом, но с задачей сразу вернуться. Ни о каком закрытии речи не идёт. Другой вопрос – как сделать так, чтобы в принципе не допустить вылета?

Что мы знаем точно: Заур Тедеев продолжит работу до конца сезона. При нём клуб вышел в элиту. При нём показал классные результаты в первом же сезоне. При нём реализуется важная задача по интеграции молодых игроков в состав.

Если бы не Артём Дзюба в центре нападения, «Акрон» точно был бы в числе самых молодых команд РПЛ. Если мы посмотрим на календарь, то у тольяттинцев после «Динамо» матчи, где набирать очки можно. Это «Рубин», Махачкала, «Ростов». А в последнем туре их ждут «Крылья», которые пока тоже не обеспечили себе место в РПЛ.

Вот это будет сюжет – если две команды из Самарской области будут в очном противостоянии определять, кто окажется в зоне стыковых матчей. Или в зоне вылета.