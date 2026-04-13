ПСЖ мимо: в «Локомотиве» опровергли громкий слух

Алексей Филиппов/РИА Новости

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов опроверг информацию об интересе «ПСЖ» к полузащитнику Алексею Батракову. Его слова приводит Sport24.

«В клуб ничего не приходило. Только саудовцы. Других официальных переговоров не было», — сказал Ульянов.

Батраков является воспитанником «Локомотива». В текущем сезоне он сыграл в 30 матчах в составе московского клуба во всех турнирах, забил 16 мячей и оформил десять голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего футболиста в €25 млн.

За «ПСЖ» с лета 2024 года также играет российский вратарь Матвей Сафонов. Французская команда заплатила «Краснодару» €20 млн за футболиста.

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 63 очка. У ближайшего преследователя — «Ланса» — 59 баллов. В следующем матче Лиги 1 «ПСЖ» 19 апреля сыграет с «Лионом».

Ранее ветеран «Локомотива» посоветовал Батракову уехать в «ПСЖ».