Лимит ужесточают: в РПЛ вводят новую формулу

Стала известна формула лимита на сезон-2026/27 в РПЛ. По информации источника, в сезоне-2026/27 лимит на легионеров будет действовать по формуле "12+7" - 12 легионеров в заявке, не более 7 на поле. Приказ министра спорта Михаила Дегтяерва будет опубликован в ближайшее время. В дальнейшем лимит будет приведен к формуле "11+6", а затем - "10+5".

На данный момент клубам Российской Премьер-Лиги позволяется вносить в заявку не более 13 иностранных футболистов и одновременно выпускать на поле не более 8 легионеров. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что лимит будет ужесточен.

Напомним, что российские клубы и сборная России отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года. Действующим чемпионом России является "Краснодар".

Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова.